Survivor Yasin yarışmada kaç kilo verdiğini açıkladı! "Ne kadar aç kaldığımı siz düşünün"

Survivor All Star bu yıl en iddialı sezonlarından birini yaşarken, yarışmanın şampiyonu ise Ogeday olmuştu.

Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından biri de Yasin Obuz oldu. Yarışmacı, sempatik tavırları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

"HAYATINIZIN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEKTİR"

Obuz, geçtiğimiz günlerde Survivor hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunurken kaç kilo verdiğini de söyledi.

Ünlü isim, yarışma sırasında hem cenneti hem de cehennemi birlikte yaşadıklarını belirterek “Bu yılki yarışma sırasında 22 kilo verdim. Ne kadar aç kaldığımı siz düşünün" ifadelerini kullandı.

Obuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerin herhangi bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyorum. Üniversite kazanmak ve üniversitede okumaktan daha önemlisi, gençlerin bir meslek edinmesidir. Bir mesleğinizin olması, hayatınızın akışını çok değiştirecektir."







