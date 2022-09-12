Survivor yıldızı Sema Aydemir'den güldüren Seda Ocak paylaşımı! "Benim ikizim neden böyle?"

400 metre engelli branşıyla tanınan ve 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer alan Sema Aydemir, ilk olarak Survivor'ın 2017 sezonunda yarışmıştı. Ünlü isim, sonrasında 2018 ve 2022 senelerinde de ekranlarda yer almıştı.

SURVİVOR SEMA AYDEMİR'DEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM!

Şimdilerde sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü isim, ikiz kardeşi Seda Ocak ile yaptığı paylaşımla güldürdü.

Kendisi gibi Survivor'da yarışan Seda Ocak'ın makyaj ve kıyafet giyerek korku filmi karakterlerini taklit ettiği görüntüleri paylaşan Aydemir, kardeşi için "Allah seni bildiği gibi yapsın. İnsanın bunun gibi ikizi olacağına..." sözleriyle güldürdü.

"ALLAH'IM BENİM İKİZİM NEDEN BÖYLE?"

Hayalet kıyaferiyle roman havası da oynayan kardeşinin birbirinden komik görüntülerini paylaşan ünlü sporcu, Seda Ocak'ı "Allah'ım neden benim ikizim böyle" yorumuyla paylaştı.





