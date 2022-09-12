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Survivor yıldızı Sema Aydemir'den güldüren Seda Ocak paylaşımı! "Benim ikizim neden böyle?"

12.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yarışmış olan Sema Aydemir, yarışmadaki performansı dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Sosyal medyada 2 milyon takipçiye sahip olan ünlü isim, bu kez ikiz kardeşi Seda Ocak hakkında yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Survivor yıldızı Sema Aydemir'den güldüren Seda Ocak paylaşımı! "Benim ikizim neden böyle?"

400 metre engelli branşıyla tanınan ve 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer alan Sema Aydemir, ilk olarak Survivor'ın 2017 sezonunda yarışmıştı. Ünlü isim, sonrasında 2018 ve 2022 senelerinde de ekranlarda yer almıştı.

SURVİVOR SEMA AYDEMİR'DEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM!

Şimdilerde sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü isim, ikiz kardeşi Seda Ocak ile yaptığı paylaşımla güldürdü.

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Kendisi gibi Survivor'da yarışan Seda Ocak'ın makyaj ve kıyafet giyerek korku filmi karakterlerini taklit ettiği görüntüleri paylaşan Aydemir, kardeşi için "Allah seni bildiği gibi yapsın. İnsanın bunun gibi ikizi olacağına..." sözleriyle güldürdü.

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"ALLAH'IM BENİM İKİZİM NEDEN BÖYLE?"

Hayalet kıyaferiyle roman havası da oynayan kardeşinin birbirinden komik görüntülerini paylaşan ünlü sporcu, Seda Ocak'ı "Allah'ım neden benim ikizim böyle" yorumuyla paylaştı.

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survivor Sema Aydemir Seda Ocak sosyal medya ele
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