Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da haftanın eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

Survivor'da haftanın 2. ve 3. eleme adayları ise Ayşe ve Nisa oldu.

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise Yağmur'un adı yazıldı.

Böylece Yağmur yokluk adasına giden son yarışmacı oldu.

SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur için sms oylaması yapıldı. 4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.





