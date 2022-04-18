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Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da haftanın eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

18.04.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 18 Nisan Pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti. Survivor'da haftanın 4. eleme adayı olan yarışmacı yokluk adasına gitti. Bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı için sms oylaması da yapıldı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti? Hangi yarışmacılar elemeye kaldı?

Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da haftanın eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

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Survivor'da haftanın 2. ve 3. eleme adayları ise Ayşe ve Nisa oldu.

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Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise Yağmur'un adı yazıldı.

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Böylece Yağmur yokluk adasına giden son yarışmacı oldu.

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SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur için sms oylaması yapıldı. 4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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