Survivor Yunanistan'ın kadın yarışmacıları finalin önüne geçti! "Podyuma çıkmış gibiler"

Survivor All Star 2024 bu yıl gerek kavgalar gerek yarışmacılar arasındaki ilişkiler gerekse Acun Ilıcalı'nın tavırlarıyla gündemden düşmedi.

Survivor Türkiye kadar Survivor Yunanistan da ülkemizde gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Greece 2024 final gerçekleşti.

FANLARDAN YORUM YAĞDI

Nefise'nin aşık olduğu Fanis de finalistler arasındaydı. Ancak sosyal medyada finalistler değil kadın yarışmacıların videosu gündeme geldi.

Kadın yarışmacıların final için çektikleri videoda tarzları büyük beğeni aldı.



Kadın yarışmacıların iddialı tarzlarını ve danslarını görenler "Makyaj onlara ne yapmış", "Hepsi çok güzel", "Biz Türkiye'de ne izledik komşu ne izledi", "Hepsi su gibi", "Podyuma çıkmış gibiler", "Yakıyorlar" yorumlarında bulundu.







