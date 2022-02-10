Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

2020 yılında Survivor'a katılarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Yunus Emre Özden, Survivor All Star sezonunda da dikkatleri üzerine çekti. Takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz ile kavga eden Yunus Emre Özden, 2 ödülden yararlanmama cezası aldı. Yaşanan gerginlik sonrası gözler, Yunus Emre Özden'in kameralar ardındaki yaşamına çevrildi.

1993 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Yunus Emre Özden, Açıköğretim fakültesinde Ulaştırma Lojistik bölümünü bitirdi.

Çocuk yaşlardan itibaren dövüşçü olmak isteyen Yunus Emre Özden, ailesinden onay alamadığı için modellik yaptı.

İlerleyen yıllarda bir spor salonunda keşfedilen Yunus Emre Özden, dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başladı ve 2019 yılında Türkiye 3.sü oldu.

Survivor'daki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Emre Özden'in özel hayatı merak konusu oldu.

Yunus Emre Özden, şimdilerde Beria Gözen ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Yunus Emre Özden'in, sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

''KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER''

Beria Gözen, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, ''Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun. Vefa çok başka bir şey… Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar.'' ifadelerini kullanmıştı.

Danışmanlık yapan Beria gözen, sosyal medyada epey aktif.



