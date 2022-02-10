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  4. Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

10.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor, 2022 sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet Tuğsuz ve Yunus Emre Özden arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Agresif tavırları nedeniyle Acun Ilıcalı'dan ceza alan Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

2020 yılında Survivor'a katılarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Yunus Emre Özden, Survivor All Star sezonunda da dikkatleri üzerine çekti. Takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz ile kavga eden Yunus Emre Özden, 2 ödülden yararlanmama cezası aldı. Yaşanan gerginlik sonrası gözler, Yunus Emre Özden'in kameralar ardındaki yaşamına çevrildi.

1993 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Yunus Emre Özden, Açıköğretim fakültesinde Ulaştırma Lojistik bölümünü bitirdi.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Çocuk yaşlardan itibaren dövüşçü olmak isteyen Yunus Emre Özden, ailesinden onay alamadığı için modellik yaptı.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

İlerleyen yıllarda bir spor salonunda keşfedilen Yunus Emre Özden, dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başladı ve 2019 yılında Türkiye 3.sü oldu.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Survivor'daki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Emre Özden'in özel hayatı merak konusu oldu.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Yunus Emre Özden, şimdilerde Beria Gözen ile aşk yaşıyor.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz temmuz ayında Yunus Emre Özden'in, sevgilisi Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

''KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER''

Beria Gözen, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, ''Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun. Vefa çok başka bir şey… Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar.'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Danışmanlık yapan Beria gözen, sosyal medyada epey aktif.

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Survivor Yunus Emre Özden'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şiddet uyguladığı iddia edilmişti


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TV8 survivor
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