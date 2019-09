'Süslü kadınlar' farkındalık için pedal çevirdi

Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında İzmir'de Sema Gür isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlayan ve bu tarihten itibaren her sene düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin Edirne'de bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda buluşan kadınlar, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsledikleri bisikletleriyle Edirne sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı.

Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Deniz Yayla, kirlenen doğaya dikkat çekmek istediklerini söyledi. Bisikletin kente ve çevreye zararı olmadığını belirten Yayla, "Bizler her işimizi bisikletlerle gören insanlarız. Bisiklet yollarının daha yaygın olmasını istiyoruz" dedi.

Bisiklet kullanımını artırmak ve bisiklet kullanıcıları için güvenli ulaşım altyapısının oluşturulması için farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi. Her yıl 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen bisiklet turu, Konak Meydanı'nda başladı. 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle, trafikte bisiklete ve kendilerine saygı için pedal çevirdi. Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet süren kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Kadına yakıştı', 'Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Kadınlardan bazıları etkinliğe gelin kostümüyle katılırken, bazıları sırtlarına taktıkları kanatlarla melek olmayı tercih etti. Aylar öncesinden kostümlerini hazırlayarak pedal çeviren kadınlar, müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan bisiklet turu, çevredekilerin de beğenisini topladı.

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÜSLENDİK'

Etkinliğe yoğun ilgi olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Sema Gür, "Bu etkinlik 2013 yılında başladı. Bu etkinliğin asıl amacı daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak. Kadınların daha çok yollarda olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bisiklet çevreci bir araçtır. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Biz bu turu bisikletin tercih edilmesi için düzenliyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz o yüzden bu kadar süslendik. 7 yıl içinde her yıl daha çok kadın bisiklete binmeye başladı. Şu an ilgi karşısında benim gözlerim doluyor. İlk yıl tura başladığımızda '5 kişi ya gelir ya gelmez' diye düşünmüştüm. İlk yıl iki yüz kişi gelmişti. Şu an yaklaşık 2 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Biz süslenip bisikletlerimize biniyoruz ve yaklaşık 3 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Kadınların yavaş bir şekilde bisiklete binmesi için kısa bir mesafe seçtik. Bisiklete yeni başlayan kadınlar da bize eşlik edecek" dedi.

'AYLAR ÖNCESİNDEN HEYECANLANDIM'