Sütyensiz elbisesiyle iddialı dans! Ireland Baldwin hayranlarını mest etti

Alec Baldwin’in Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Üçe vurdurduğu saçlarıyla herkesi beğeni toplayan ve herkesi şaşırtan model dansıyla da ilgi çekti.

Sütyensiz haliyle evde bir dans videosu çeken modelin kırmızı külotlu çorapları da gözlerden kaçmadı.

Modelin sempatik dansı beğeni toplarken rahat hareketleri de gözlerden kaçmadı.

Ünlü model kısa süre önce saçlarını kestirmiş ve "17 yaşımdan beri saçlarım yıllarca ağartıcı, modelleme ve saçmalıklarla mahvoldu. Yeniden başlatma/yenileme için çok geçti. Bunu hep yapmak istemişimdir ama hep korkmuşumdur. Artık başkalarının ne düşündüğü umrumda değil, kendimi her zamankinden daha güzel hissediyorum" demişti.



