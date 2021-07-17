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Suudi Arabistan, 40 yıllık yasağın ardından mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

17.07.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan yönetimi, 40 yıllık yasağın ardından mağazaların namaz vakitlerinde de açık kalmasına izin verdi.

Suudi Arabistan, 40 yıllık yasağın ardından mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Suudi Arabistan Odalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, belirlenen çalışma saatleri içinde satıcıların, çalışanların ve müşterilerin namaz kılmasına imkan tanıyacak şekilde mağazaların açık tutulmasına ve tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerine devam etmesine izin verildiği ifade edildi.

KALABALIĞI ENGELLEMEK AMAÇLANDI

Açıklamada, kararın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler çerçevesinde, satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engellemek amacıyla alındığı kaydedildi.

40 YILDIR YASAKTI

Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker (İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma) heyetinin 1980 yılındaki yürütme düzenlemelerine dayanarak ülke genelinde yaklaşık 40 yıldır ülke genelinde namaz vaktinde mağazaları açık tutmak ve ticari faaliyette bulunmak yasaklanmıştı.

Suudi Arabistan, onlarca yıldır yürürlükte olan bir dizi yasa ve gelenekten vazgeçmek de dahil olmak üzere son yıllarda geniş siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere tanık oldu.

Bu değişimlerin en önemlisi kadınların araba kullanmalarına, futbol sahalarına girmelerine ve daha önce sadece erkeklerin yürüttüğü meslekleri icra etmelerine izin verilmesi oldu. (AA)

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