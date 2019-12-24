"Şuursuz Aşk" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı "Şuursuz Aşk" filminin galası ÖzdilekPark İstanbul AVM'de gerçekleştirildi.

Ebru Şahin, sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsmail Hacıoğlu'nun sağlık sıkıntılarından dolayı galaya katılamadığını söyledi.

Filmi ilk defa galada izleyeceğini belirten Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple, güzel bir ruh oluşturarak, bir enerji yakalayarak çalıştık. Onun yansımasını sinema perdesinde bulacağız inşallah. Böyle ümit ediyorum." dedi.

- "Hikayeye inandık ve birbirimizi izlerken de çok duygulandık"

Burcu Kara da heyecanlı olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Yazın şahane bir oyuncu ve ekip dayanışmasıyla çok güzel bir ortamda, çok çok duygulanarak ve çok mutlu olarak sete gidip, geldik. Kendimizce ortaya güzel bir şeyin çıktığını düşünüyoruz. Hikayeye inandık ve birbirimizi izlerken de çok duygulandık."

Filmin toplum içerisinde kaybedilen değerleri hatırlatan bir yapım olduğuna da işaret eden Kara, "Gerçekten herkesin (kalbinde) yumruk bırakan bir hikaye. İnşallah izleyici de beğenir." ifadelerini kullandı.