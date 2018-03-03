Suzan Avcı ameliyat oldu

Şarkıcı Onur Akay, 12 gündür hastanede yatan Suzan Avcı'nın sağlık durumunda yaşanan önemli gelişme hakkında bilgi verdi.
19 Şubat'ta ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Suzan Avcı'nın, dün ameliyat olduğu öğrenildi.
Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında Twitter adresinden bilgi veren Onur Akay, “Usta oyuncumuz Suzan Avcı, dün bir ameliyat geçirdi. Günlerdir, ağır bir enfeksiyon sonucu yüksek çıkan iltihap değerlerini düşürmeye çalıştılar.
5 gün sonra sonuçlar belli olacak. Tedavi sürecinde çok zor günler geçiren değerli oyuncumuz için, dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.
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