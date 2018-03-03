MAGAZİN

Suzan Avcı ameliyat oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Şubat ayında ağır bir enfeksiyon nedeniyle kızı tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu Suzan Avcı ameliyat oldu

Suzan Avcı ameliyat oldu

Şarkıcı Onur Akay, 12 gündür hastanede yatan Suzan Avcı'nın sağlık durumunda yaşanan önemli gelişme hakkında bilgi verdi.

19 Şubat'ta ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Suzan Avcı'nın, dün ameliyat olduğu öğrenildi.

Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı! Suzan Avcı'nın sağlık durumu nasıl?Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı! Suzan Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında Twitter adresinden bilgi veren Onur Akay, “Usta oyuncumuz Suzan Avcı, dün bir ameliyat geçirdi. Günlerdir, ağır bir enfeksiyon sonucu yüksek çıkan iltihap değerlerini düşürmeye çalıştılar.

5 gün sonra sonuçlar belli olacak. Tedavi sürecinde çok zor günler geçiren değerli oyuncumuz için, dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

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Suzan Avcı suzan avcı sağlık

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