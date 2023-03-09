MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sydney Sweeney çekimlerde yakalandı! Samimi görüntüler

Sydney Sweeney çekimlerde yakalandı! Samimi görüntüler

09.03.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney şu sıralar oldukça popüler. Güzel oyuncu son olarak rol arkadaşı Glen Powell ile bir teknede çekimler için birlikteydi. İki oyuncu çekimler sırasındaki samimi halleriyle dikkat çekti.

Sydney Sweeney çekimlerde yakalandı! Samimi görüntüler

Glen Powell ve Sydney Sweeney yeni film için bir araya geldi. Euphoria yıldızı Sydney Sweeney reklam çekimlerinden sonra şimdi de film çekimleriyle gündemde...

2023'te vizyona girecek olan Anyone But You filminin setinde fotoğraflanan Sydney Sweeney ve Glen Powell hayranlarının dikkatini çekti.

BGUS_2587616_008

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney ve Glen Powell teknede film için oldukça samimiydi.

BGUS_2587616_016

"Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki... "Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki...

İkiliyi görenler "Bunları filmde düşünemiyorum" yorumları yağdı. Güzel oyuncu fiziğiyle bol bol övgü topladı.

BGUS_2587616_084

BGUS_2587616_047

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüste kadının arkasından dokunan...Otobüste kadının arkasından dokunan...
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...
Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"
Anahtar Kelimeler:
euphoria sydney sweeney Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Aracın plakasını görünce... Hiç düşünmeden bunu yaptı!

Aracın plakasını görünce... Hiç düşünmeden bunu yaptı!

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.