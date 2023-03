Sydney Sweeney çekimlerde yakalandı! Samimi görüntüler

Glen Powell ve Sydney Sweeney yeni film için bir araya geldi. Euphoria yıldızı Sydney Sweeney reklam çekimlerinden sonra şimdi de film çekimleriyle gündemde...

2023'te vizyona girecek olan Anyone But You filminin setinde fotoğraflanan Sydney Sweeney ve Glen Powell hayranlarının dikkatini çekti.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney ve Glen Powell teknede film için oldukça samimiydi.

İkiliyi görenler "Bunları filmde düşünemiyorum" yorumları yağdı. Güzel oyuncu fiziğiyle bol bol övgü topladı.