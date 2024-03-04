Sydney Sweeney kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! "Yaşayan en ateşli kadın"

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney son dönemi parlayan isimlerinden. Hem oynadığı filmlerle hem de son dönemdeki iddialı seçimleriyle adından söz ettiren oyuncu itiraflarıyla da dikkat çekmişti.

Sweeney geçtiğimiz aylarda gençken göğüslerini küçültmek için bıçak altına yatmak istediğini açıklamıştı.

"Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum" diyen Sydney Sweeney bir çekim için kırmızı elbisesiyle poz verdi.

Güzel oyuncuya sosyal medyada "Yaşayan en ateşli kadın Sydney Sweeney'e takdir gösterme zaman", "Bu kadar ateşli görünmek yasa dışı olmalı" yorumları yağdı.

Sydney, Euphoria'nın ardından ilgi odağı haline geldi ancak gördüğü ilgi son aylarda daha da arttı.







