Sylvester Stallone, Rocky serisi için kolları sıvadı! Senaryosunu kendisinin yazdığı diziyle geçmişe yolculuk başlayacak

Rocky film serilerinin başrolünde oynayan ve senaryosunu da yazan Sylvester Stallone efsane haline gelen yapım için yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerini heyecanına ortak eden ünlü oyuncu Rocky serisini dizi haline getirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımına göre dizi kendisinin başrolünde yer aldığı Rocky serisinin geçmişine götürecek.

Sylvester Stallone, sosyal medya üzerinden Rocky Balboa dizisi hakkında, “Streaming için Rocky'nin geçmişini anlatan bir senaryoyu bu sabah yazmaya başladım. Karakterlerin kalbine gitmek için 10'ar bölümden oluşan birkaç sezon olacak.” açıklamasını yaptı. Dizi de muhtemelen Rocky’nin boks şampiyonu olmadan önceki yaşamından kesitler yer alacak.

Filmde yoksul ve kimsesiz bir boksör olan Rocky Balboa'nın yaşam hikayesi anlatılır. 1977'de aday olduğu 10 daldan en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 Oscar almıştı. Filmde aynı zamanda Amerika'lı bir işçinin (Sylvester Stallone), iş dışı zamanlarında yerel bir kulüpte boks yaparken keşfedilerek kısa zaman içinde dünya şampiyonluğuna kadar giden yolda başından geçenleri konu alınıyor. Bu zorlu macera sırasında Rocky'nin Adrian'la olan aşkını ve antrenörü Mickey ile olan baba-oğul yakınlığındaki ilişkisini de seyirciye sunuyor.



