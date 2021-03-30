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  4. Sylvester Stallone, Rocky serisi için kolları sıvadı! Senaryosunu kendisinin yazdığı diziyle geçmişe yolculuk başlayacak

Sylvester Stallone, Rocky serisi için kolları sıvadı! Senaryosunu kendisinin yazdığı diziyle geçmişe yolculuk başlayacak

Seray Üstün Seray Üstün
30.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 1976 yılında başlayan Rocky efsanesi bu sefer şekil değiştirerek yıllara meydan okumaya hazırlanıyor. Ünlü boksör Rocky Marciano’nun boks maçlarından esinlenerek Sylvester Stallone tarafından kaleme alınan film seri dizi olarak sevenlerini selamlamaya hazırlanıyor.

Sylvester Stallone, Rocky serisi için kolları sıvadı! Senaryosunu kendisinin yazdığı diziyle geçmişe yolculuk başlayacak

Rocky film serilerinin başrolünde oynayan ve senaryosunu da yazan Sylvester Stallone efsane haline gelen yapım için yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerini heyecanına ortak eden ünlü oyuncu Rocky serisini dizi haline getirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımına göre dizi kendisinin başrolünde yer aldığı Rocky serisinin geçmişine götürecek.

sosyal medya

Sylvester Stallone, sosyal medya üzerinden Rocky Balboa dizisi hakkında, “Streaming için Rocky'nin geçmişini anlatan bir senaryoyu bu sabah yazmaya başladım. Karakterlerin kalbine gitmek için 10'ar bölümden oluşan birkaç sezon olacak.” açıklamasını yaptı. Dizi de muhtemelen Rocky’nin boks şampiyonu olmadan önceki yaşamından kesitler yer alacak.

Filmde yoksul ve kimsesiz bir boksör olan Rocky Balboa'nın yaşam hikayesi anlatılır. 1977'de aday olduğu 10 daldan en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 Oscar almıştı. Filmde aynı zamanda Amerika'lı bir işçinin (Sylvester Stallone), iş dışı zamanlarında yerel bir kulüpte boks yaparken keşfedilerek kısa zaman içinde dünya şampiyonluğuna kadar giden yolda başından geçenleri konu alınıyor. Bu zorlu macera sırasında Rocky'nin Adrian'la olan aşkını ve antrenörü Mickey ile olan baba-oğul yakınlığındaki ilişkisini de seyirciye sunuyor.

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