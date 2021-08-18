HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. T-Mobile'a siber saldırı: 40 milyonu aşkın müşterinin verileri çalındı

T-Mobile'a siber saldırı: 40 milyonu aşkın müşterinin verileri çalındı

18.08.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 40 milyondan fazla müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

T-Mobile'a siber saldırı: 40 milyonu aşkın müşterinin verileri çalındı

Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik son derece karmaşık bir siber saldırının araştırıldığı aktarıldı.

YETKİSİZ ERİŞİM DOĞRULANDI

Sunuculara yasa dışı şekilde giriş yapmak için kullanıldığı düşünülen erişim noktasının bulunduğu ve kapatıldığı belirtilen açıklamada, T-Mobile verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğinin doğrulandığı kaydedildi.

T Mobile

Japonya'da devlet dairelerine siber saldırıJaponya'da devlet dairelerine siber saldırı

Açıklamada, 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteriye ait verilerin çalındığı bildirildi.

İŞTE T-MOBILE MÜŞTERİLERİNİN ULAŞILAN BİLGİLERİ

Çalınan dosyaların T-Mobile'ın mevcut 7,8 milyon faturalı müşteri hesabına ait verileri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çalınan dosyalarda yer alan verilerin müşterilere ait herhangi bir finansal bilgiyi, kredi kartı bilgisini, banka veya diğer ödeme bilgilerini içerdiğine dair hiçbir bulgu olmadığı aktarıldı.

Poly Network'e siber saldırı! Milyonlarca dolarlık kripto para çalındıPoly Network'e siber saldırı! Milyonlarca dolarlık kripto para çalındı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandımNATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandım
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Google'dan tüketicilerin hoşuna gitmeyecek kararGoogle'dan tüketicilerin hoşuna gitmeyecek karar
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Taliban, burka giymeyen kadını infaz etti!

Taliban, burka giymeyen kadını infaz etti!

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Taliban için çok konuşulacak Atatürk benzetmesi

Taliban için çok konuşulacak Atatürk benzetmesi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.