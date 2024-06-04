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    4. Taciz anları kameraya yansıdı! Sözlü tacizde bulundu... Pişkinliği 'pes' dedirtti: 'Önüne bak terbiyesiz'

    Taciz anları kameraya yansıdı! Sözlü tacizde bulundu... Pişkinliği 'pes' dedirtti: 'Önüne bak terbiyesiz'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 08:28
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    Sosyal medyada paylaşışan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem oldu. İzmir'de işinden evine dönerken tacize uğradığı anları ifşa eden bir kadın yer aldı. Sokak ortasında sözlü tacize uğradığı anlara genç kadın, "Önüne bak terbiyesiz" diyerek tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde işinden evine dönerken sözlü tacize uğrayan bir kadın o anları, "Böyle ahlaksız mahluklardan öyle çok sıkıldım ki artık bugün başıma gelen bu olayı sizinle paylaşmak istedi. Başındaki üff diyişine dikkat edin duyuluyor" notunu ekleyerek paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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    Görüntülerde genç kadının dönüp arkasına bakması üzerine sözlü bir şekilde kendisini taciz ettiği kişinin "Ne bakıyorsun?" diye hesap sorduğu görüldü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bas git ne muhatap oluyorsun?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlara cevap verirsen ciddiye alırlar o yüzden dünyada bunlar yokmuş gibi devam edeceksin" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İzmir taciz
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