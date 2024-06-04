Taciz anları kameraya yansıdı! Sözlü tacizde bulundu... Pişkinliği 'pes' dedirtti: 'Önüne bak terbiyesiz'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde işinden evine dönerken sözlü tacize uğrayan bir kadın o anları, "Böyle ahlaksız mahluklardan öyle çok sıkıldım ki artık bugün başıma gelen bu olayı sizinle paylaşmak istedi. Başındaki üff diyişine dikkat edin duyuluyor" notunu ekleyerek paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Görüntülerde genç kadının dönüp arkasına bakması üzerine sözlü bir şekilde kendisini taciz ettiği kişinin "Ne bakıyorsun?" diye hesap sorduğu görüldü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bas git ne muhatap oluyorsun?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlara cevap verirsen ciddiye alırlar o yüzden dünyada bunlar yokmuş gibi devam edeceksin" yorumunda bulundu.







