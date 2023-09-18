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Taciz iddiasıyla masaj salonunu bastı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 'Silahımı getirin'

18.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan bir kişi, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin, 5 yaşındaki oğlunu da yanında iş yerine götürdüğü haberini alınca deliye döndü. İstanbul’dan yola çıkan öfkeli baba, çocuğunun taciz edildiği iddiasında bulunarak Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden adam, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte detaylar...

Taciz iddiasıyla masaj salonunu bastı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 'Silahımı getirin'

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken, adam da İstanbul’da yaşamaya devam etti. Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.

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ÖFKELİ BABA MASAJ SALONUNU YERLE BİR ETTİ

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

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İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

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İHA

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Malatya taciz masaj salonu

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