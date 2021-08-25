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  4. Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı

Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı

25.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Valisi Andrew Cuomo'nun, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından New York’un göreve yeni gelen Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin toplam sayısının önceki yönetimin açıkladığı rakamdan 12 bin fazla olduğunu bildirdi. Cuomo döneminde New York Valiliğinin, halka açıkladığı ölüm rakamlarının farklı olduğu iddia edilmişti.

Taciz skandalı sonrası istifa etmişti! Yeni Vali halktan gizlenen gerçeği açıkladı

Eski Vali Andrew Cuomo’nun son gününde New York eyaletinde salgından ölenlerin toplam sayısı 43 bin 400 olarak açıklanırken, Hochul ilk gününde bu sayıyı 55 bin 400 olarak ifade etti.

Son Dakika: New York Valisi istifa ettiSon Dakika: New York Valisi istifa etti

"ŞEFFAFLIK YÖNETİMİMİN ALAMETİFARİKASI OLACAK"

Hochul, MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, eyaletin artık eskisinden daha çok veriyi halka açıkladıklarını, dolayısıyla bakım evlerinde ve hastanelerde ölenlerin verilerinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileriyle örtüştüğünü söyledi.

Vali Hochul, "Şeffaflık benim yönetimimin alametifarikası olacak." dedi.

FARKLI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Cuomo döneminde New York Valiliğinin, CDC’ye ve halka açıkladığı ölüm rakamlarının farklı olduğu iddia edilmişti.

New York Doğu Bölgesi Savcılığı, salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili Cuomo hakkında soruşturma yürütüyor. (AA)

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