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    4. Tacizciye kemerle meydan dayağı! Lise öğrencisini taciz ettiği iddia edildi... Dayak yediği anlar saniye saniye kamerada

    Tacizciye kemerle meydan dayağı! Lise öğrencisini taciz ettiği iddia edildi... Dayak yediği anlar saniye saniye kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 13:51
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    İsmi açıklanmayan bir lise öğrencisi kendisini taciz ettiğini iddia ettiği adam sokak ortasında saldırdı. Yerel halk genç kızı taciz ettiği iddia edilen adamı yakalayarak kemerle dövdü. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    Tacizciye kemerle meydan dayağı! Lise öğrencisini taciz ettiği iddia edildi... Dayak yediği anlar saniye saniye kamerada

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da ismi açıklanmayan bir lise öğrencisi kendisini taciz ettiğini söyleyerek sokak ortasında bir adama tepki gösterdi. Ahmedabad'da gerçekleşen olaya çevredekiler tepkisiz kalmadı ve tacizci olduğu iddia edilen adamı yakalayarak kemerle dövdü. Olaya ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler de beraberinde geldi.

    Video, 'Ghar ke kalesh' kullanıcı adıyla sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı. 368 bin izlenmeye ulaşan görüntülere adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir dahaki sefere aynı şeyi yapmamasını diliyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iyi yaptın" yorumunu yaptı.

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    Hindistan cinsel taciz
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