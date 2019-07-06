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Tacizle suçlanan Kevin Spacey davasında yeni gelişme!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti.

Tacizle suçlanan Kevin Spacey davasında yeni gelişme!

Oscar ödüllü oyuncuyu cinsel tacizle suçlayan Will Little'ın avukatı Mitchell Garabedian, yaptığı yazılı açıklamada davadan gönüllü olarak feragat ettiklerini açıkladı.

Garabedian ya da mahkeme, davadan vazgeçilme gerekçesi hakkında detaylı bilgi vermedi. Spacey hakkında cezai kavuşturmanın devam edeceği belirtildi.

SPACEY HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, 2018'in Aralık ayında yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, önceki yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da ortaya çıkmıştı.

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