Tahıl krizinde kritik temaslar: Putin, Erdoğan'la görüşmesinde şartlarını açıkladı! Yeni anlaşma için...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen tahıl krizi, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla çözülmüştü ki Moskova'nın anlaşmadan çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Savaştaki en önemli gelişmelerden biri olarak görülen tahıl anlaşmasının rafa kalkması sonrası Türkiye'nin girişimleri yeniden başladı. Önceki gün telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ana gündem maddesi de bu oldu.

RUSYA, BAZI GARANTİLER İSTEMİŞ

İki lider arasındaki görüşmeye ilişkin hükümetten bir açıklama yapılmadı ancak Kremlin, görüşmedeki bazı detayları paylaştı ve Rusya'nın, yeni bir tahıl koridoru anlaşması için şartları olduğunu açıkladı. Alınan bilgilere göre Putin, görüşmede Erdoğan'a, "Moskova anlaşmaya sadece Kiev’den gerçek garantilerin sağlanması durumunda dönmeyi düşünebilir." dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin detaylarına ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan’a Kiev’den İstanbul Anlaşması’na sıkı bir şekilde uyulacağına dair gerçek sözler istedi ve özellikle insani yardım koridorlarının askeri amaçlarla kullanılmamasının sözünün verilmesini istedi." denildi. Ayrıca, anlaşmaya sadece Kırım’a düzenlenen drone saldırısı ile ilgili bir soruşturmanın tamamlanmasından sonra dönülebileceğini duyuruldu.

PUTİN, RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Putin'in telefon görüşmesinde, anlaşmaya ilişkin rahatsız olduğu bir durumu dile getirdiği öğrenildi. Rus lider, tahıl anlaşmasında dahilinde olan Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dünya pazarlarına gönderilmesinin gerçekleşmediğini de hatırlattı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin, yeni bir anlaşma için çabaları sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoruyla ilgili Lavrov’la iki kez görüştüm, Rusya’nın saldırılar sonrası güvenlik talebi var. Çabamız devam ediyor." dedi.

