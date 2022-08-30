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Tahliye olan Gülşen'in avukatı harekete geçti! 3 sunucuya Gülşen hakkında 2 ay konuşma yasağı

30.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, kendisini hedef göstererek hakaret eden 3 sunucu hakkında tedbir talep etti. Avukatı "Saldırıya uğrama ihtimali yüksektir" diyerek harekete geçen Gülşen'in talebi kabul edildi. Mahkeme, 3 sunucu hakkında Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmama kararı verdi.

Tahliye olan Gülşen'in avukatı harekete geçti! 3 sunucuya Gülşen hakkında 2 ay konuşma yasağı

Tutuklu olduğu günlerde adından sıklıkla bahsedilen Gülşen Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programında gündemindeydi. Sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, ‘Etkisiz misin?’, ‘Algılamıyor musun?’, ‘Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?’, ‘Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin’ şeklinde cümleler kullandı.

Gülşen, ‘Beyaz Magazin’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti.

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"SALDIRIYA UĞRAMA İHTİMALİ YÜKSEKTİR"

Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, “Program sunucularının nefret içerikli söylemleri ve izleyici kitlesinin son derece fazla olması sebebiyle müvekkil ve ailesinin fanatik gruplar tarafından saldırıya uğrama ihtimali son derece yüksektir. Müvekkilin başta kendisi olmak üzere ailesinin şerefi ve onurunu zedeler nitelikte gerçek dışı iddiaların kamuoyu tarafından okunmasında ve bilinmesinde nasıl bir kamu yararı hususu tarafımızca anlaşılamamıştır? Çünkü programda sarf edilen cümleler basın özgürlüğü kapsamında değildir” dedi.

Ekran Alıntısı

"TUTUKLANMAYI MUTLULUK DUYARAK ANLATTILAR"

Üç sunucunun da müvekkiline karşı büyük bir kin beslediğinin söylemlerinden açıkça anlaşıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Müezzinoğlu, “Haberlerinde, müvekkilin tutuklanmasını mutluluk duyarak anlatmaktadırlar. Davalıların bu söylemleri müvekkilin toplum önündeki saygınlığını sarsmıştır. Müvekkile yöneltilen gerçek dışı beyanlar eleştiri sınırını aşmıştır. Bu nedenle üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep ediyoruz” dedi.

TEDBİR KARARI

Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın 2 ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Ekran Alıntısı

Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.

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