Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tahminleri sosyal medyayı salladı! “Prens Harry ve Meghan Markle boşanacak. Tahtın yeni sahibi...”

Tahminleri sosyal medyayı salladı! “Prens Harry ve Meghan Markle boşanacak. Tahtın yeni sahibi...”

11.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölülerle konuşma ve geleceği tahmin etme yeteneğini büyükannesinden miras aldığını söyleyen John Hughes öngörüleri sayesinde İngiltere’de kısa sürede tanınmayı başardı. Ünlü kahin Hughes’in hedefinde bu kez İngiliz Kraliyet Ailesi vardı. Sansasyonlarıyla dünya basınında geniş yankı uyandıran Kraliyet Ailesi’ne dair tahminleriyle Hughes herkesi şaşırtmayı başardı.

Tahminleri sosyal medyayı salladı! “Prens Harry ve Meghan Markle boşanacak. Tahtın yeni sahibi...”

İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin attığı her adım dünya basınında kendisine yer bulmayı başarıyor. Son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi ailede tüm dengeleri değiştirmişti. Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles İngiltere’nin yeni kralı olmuştu. Ancak ünlü kahin John Hughes İngiltere Kralı 3. Charles’ın saltanatının uzun sürmeyeceğini iddia etti.

'Yaşayan Nostradamus' olarak isimlendirilen kahin Athos Salome dünya liderlerine seslendi! “ABD’ye 11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”'Yaşayan Nostradamus' olarak isimlendirilen kahin Athos Salome dünya liderlerine seslendi! “ABD’ye 11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

TAHTAN ÇEKİLMEK İSTEYECEK

2

60 yaşındaki ünlü kahin Hughes, “7 yıl içinde Charles basit bir nedenden dolayı tahtan çekilmek isteyecek. Önümüzdeki 2 yıl içinde Meghan Markle ve Prens Harry’in ayrıldığını görüyorum o ikili arasında sert rüzgarlar esiyor. Harry’in Kraliyet Ailesine geri dönmesiyle beraber Kral Charles, aile içinde pozisyonları yeniden belirleyecek. William tahtı devralsa da İngiltere’nin yeni kralı Prens Harry olacak” dedi.

Yeni nesil Baba Vanga olarak tanımlanan Hannah Carroll 2022 yılı kehanetleriyle sosyal medyada gündem olduYeni nesil Baba Vanga olarak tanımlanan Hannah Carroll 2022 yılı kehanetleriyle sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktıİç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktı
Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...
Sakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttıSakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Britanya Kraliyet Ailesi Prens Harry kraliyet ailesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Trend alarmı: Vajina hamağı! Kasıklarının bir kısmını örtünce...

Trend alarmı: Vajina hamağı! Kasıklarının bir kısmını örtünce...

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.