Tahminleri sosyal medyayı salladı! “Prens Harry ve Meghan Markle boşanacak. Tahtın yeni sahibi...”

İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin attığı her adım dünya basınında kendisine yer bulmayı başarıyor. Son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi ailede tüm dengeleri değiştirmişti. Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles İngiltere’nin yeni kralı olmuştu. Ancak ünlü kahin John Hughes İngiltere Kralı 3. Charles’ın saltanatının uzun sürmeyeceğini iddia etti.

TAHTAN ÇEKİLMEK İSTEYECEK

60 yaşındaki ünlü kahin Hughes, “7 yıl içinde Charles basit bir nedenden dolayı tahtan çekilmek isteyecek. Önümüzdeki 2 yıl içinde Meghan Markle ve Prens Harry’in ayrıldığını görüyorum o ikili arasında sert rüzgarlar esiyor. Harry’in Kraliyet Ailesine geri dönmesiyle beraber Kral Charles, aile içinde pozisyonları yeniden belirleyecek. William tahtı devralsa da İngiltere’nin yeni kralı Prens Harry olacak” dedi.



