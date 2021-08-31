Taksi şoförünün ayı ile özçekimi sosyal medyayı salladı

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan taksi şoförü Gürsel Demir, ilçeye bağlı Kocabey köyüne yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda ormanlık alanda bir boz ayıya rastladı. Taksisinden inen Demir, ayının kendini umursamamasıyla 10 metreye kadar yaklaştı.

Cep telefonuyla çekim yapan Demir, daha sonra özçekim yaptı. Telefonuyla video çeken Demir, "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" ifadelerini kullandı.

Demir bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

(İHA)

