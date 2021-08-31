HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Taksi şoförünün ayı ile özçekimi sosyal medyayı salladı

Taksi şoförünün ayı ile özçekimi sosyal medyayı salladı

31.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de taksi şoförü Gürsel Demir (40) ormanlık alanda rastladığı ayıyı önce oturup izledi, daha sonra özçekim yaparak sosyal medyada paylaştı. O anları ise cep telefonu kayıt eden taksi şoförü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan taksi şoförü Gürsel Demir, ilçeye bağlı Kocabey köyüne yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda ormanlık alanda bir boz ayıya rastladı. Taksisinden inen Demir, ayının kendini umursamamasıyla 10 metreye kadar yaklaştı.

Cep telefonuyla çekim yapan Demir, daha sonra özçekim yaptı. Telefonuyla video çeken Demir, "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" ifadelerini kullandı.

Demir bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

Su içmeden hayatta kalabiliyor! Kırmızı listedeki kanguru faresi Adıyaman'da görüldüSu içmeden hayatta kalabiliyor! Kırmızı listedeki kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valizlerin arasında mide bulandıran manzaraValizlerin arasında mide bulandıran manzara
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda üzerine tırmandıNeye uğradığını şaşırdı! Bir anda üzerine tırmandı
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.