Taksici ile yolcunun görülmemiş kavgası! Kontak anahtarını aldı, meydan dayağı yedi

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde yaşandı. Taksiye binen yolcu, taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye kızması üzerine aracın anahtarını kontaktan çekip aldı. Bunun üzerine tartışma büyüdü.

TELSİZLE TAKSİCİ ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI, YOLCUYU DARBETTİ

Taksi şoförü, telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu dakikalarca darbetti. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

