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  4. Taksici ile yolcunun görülmemiş kavgası! Kontak anahtarını aldı, meydan dayağı yedi

Taksici ile yolcunun görülmemiş kavgası! Kontak anahtarını aldı, meydan dayağı yedi

25.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ya bindiği taksinin şoförüyle tartışan kişi, arabanın kontak anahtarını alınca kavga çıktı. Arkadaşlarının çağrısı üzerine olay yerine gelen taksi şoförleri, bir araya gelerek yolcuyu dakikalarca dövdü. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" diyerek kendini savunurken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Taksici ile yolcunun görülmemiş kavgası! Kontak anahtarını aldı, meydan dayağı yedi

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde yaşandı. Taksiye binen yolcu, taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye kızması üzerine aracın anahtarını kontaktan çekip aldı. Bunun üzerine tartışma büyüdü.

TELSİZLE TAKSİCİ ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI, YOLCUYU DARBETTİ

Taksi şoförü, telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu dakikalarca darbetti. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

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