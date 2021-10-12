HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksicinin yaptığı hayrete düşürdü! "Anadolu'ya geçerken vize lazım" diyerek dolandırdı

Taksicinin yaptığı hayrete düşürdü! "Anadolu'ya geçerken vize lazım" diyerek dolandırdı

12.10.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin "Anadolu yakasına geçmek için vize lazım" diyerek bir yabancı profesörü dolandırıldığını öne sürdü.

Taksicinin yaptığı hayrete düşürdü! "Anadolu'ya geçerken vize lazım" diyerek dolandırdı

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen ekim ayı meclis toplantısında, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan gündem dışı söz aldı.

Özkan yaptığı konuşma sırasında "Taksiciden duydum' diyerek bir taksicinin yabancı bir profesörü dolandırdığını öne sürdü.

"ÖNCE VİZE ALMAMIZ GEREKİYOR"

İbrahim Özkan, "Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca, konferansa geç kalınca bu durumu konferans düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım" diye konuştu

db4ca1a93429c5f46abce2cbbcf364ee

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldıABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdiBayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya yine onu konuşuyor! Kim'den sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kim'den sandaletli görüntü

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.