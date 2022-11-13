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Taksim'de korkunç patlama! Siyasilerden ilk mesajlar

13.11.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası siyasilerden art arda ilk mesajlar geldi. İşte Taksim'deki patlama sonrası siyasilerden gelen ilk mesajlar...

Taksim'de korkunç patlama! Siyasilerden ilk mesajlar

İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olayda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Patlamaya ilişkin siyasilerden de ilk mesajlar geldi.

“HER TÜRLÜ TERÖRE KARŞI GÖNÜL BİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde ilçede yaşanan kentsel dönüşüm ile ilgili bir seminere katıldı. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıktığı anlarda İstiklal Caddesi’nde patlama yaşanırken, olayla ilgili, “Biz bu ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda huzurluca yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız ve terörü lanetlemek zorundayız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" mesajını yayımladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması için Allah’a dua ediyorum." açıklamasında bulundu.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Milletimize, İstanbul'a geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Olay yerindeki ekiplerin yönlendirmesine katiyen uyunuz ve resmî açıklamalar dışındaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar... İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

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