SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde korkunç patlama! Büyük panik yaşandı, ölü ve yaralılar var! Beyoğlu'ndaki patlama anı böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Saat 16.20 gibi yaşanan patlamanın bir giyim mağazasının önünde meydana geldiği öğrenilirken, patlamanın şiddetiyle birlikte kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Görgü tanıkları çevredeki binaların camlarının patladığını belirtti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın İstanbul'a hareket ettiği öğrenilirken, açıklamalar peş peşe geliyor.

SON DAKİKA | İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMADA 4 ÖLÜ, 38 YARALI

Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, patlamayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

PATLAMA ANI KAMERADA

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama kameraya böyle yansıdı. Patlamada vatandaşların panikle kaçması saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, bir patlama sesinin duyulduğu ve alevlerin yükseldiği anlar objektife yansırken, vatandaşların bağırarak kaçtığı görüldü.

BÜYÜK BİR KALABALIK VARDI

Hafta sonu olduğu için caddede büyük bir kalabalık olduğu belirtiliyor. Ambulans hareketliliğinin devam ettiği caddenin üzerinde polis helikopterinin de uçtuğu görüldü.

CANLI BOMBA VE BOMBALI ÇANTA İDDİALARI

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Patlama sonrası tüm kamera kayıtları inceleniyor. Bomba yüklü çanta bırakıldığı konusunda araştırmalar yapılıyor. Terör eylemi ihtimalinde duruluyor.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı. Patlamayla ilgili 5 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Taksim'deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK Başkanı'ndan yapılan açıklamada "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.





