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  4. Taliban Çin'i işaret etti: Afganistan'ın inşasında büyük rol oynayabilir

Taliban Çin'i işaret etti: Afganistan'ın inşasında büyük rol oynayabilir

20.08.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Taliban Çin'i işaret etti: Afganistan'ın inşasında büyük rol oynayabilir

Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuşan Şahin, Afganistan'daki gelişmelere ve uluslararası yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, "Çin, dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir." dedi.

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle birlikte tüm dünyayı Afganistan'ın yeniden inşasında rol almaya çağıran Şahin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

TALİBAN'DAN ULUSLARARASI TOPLUMA TALİBAN'I TANIMA ÇAĞRISI

Afgan halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, uluslararası toplumu Taliban'ı resmi olarak tanımaya çağırdı.

Şahin, Taliban'ın Afganistan'daki ilerlemesinin "dayatılmış bir yönetime karşı halk ayaklanmasını" temsil ettiğine işaret ederek, ülkeye hakim olma hızlarının yönetimi ele almalarını meşrulaştırdığı yorumunu yaptı.
Taliban yönetimindeki Afganistan'da kadınların özgürlüklerine dair endişeleri de reddeden Şahin, kadınların eğitim ve çalışma haklarını koruyacaklarını savundu.

Şahin, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlara da çağrıda bulunarak, yeni yönetime fon sağlanması talebinde bulundu.

Öte yandan, Şahin, Afganistan'ın komşu ve bölge ülkelerine karşı (saldırı amaçlı) kullanılmayacağını ve bunun kendilerinin menfaatine olmayacağını sözlerine ekledi. (AA)

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Çin Afganistan Taliban
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