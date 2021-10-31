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  4. Taliban, teslim olan 65 DEAŞ mensubunu affetti

Taliban, teslim olan 65 DEAŞ mensubunu affetti

31.10.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan terör örgütü DEAŞ mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi.

Taliban, teslim olan 65 DEAŞ mensubunu affetti

Nangarhar vilayetinden yetkililer, DEAŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin arabuluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yetkililer, pişmanlıklarını dile getiren örgüt üyelerinin affedildiği, bu kişilerin tekrar silaha başvurmaları durumunda en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisini paylaştı.

TALİBAN OPERASYONLARINI SIKLAŞTIRMIŞTI

DEAŞ yanlısı militanların Nangarhar'da birden fazla saldırı gerçekleştirmesinin ardından Taliban bölgede bu gruba karşı operasyonlarını sıklaştırmıştı.

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırlar düzenleyen DEAŞ, 8 Ekim'de Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlendiği bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi yaralanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan DEAŞ Taliban
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