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Taliban'ın ilerlediği Afganistan'da sokak çatışmaları şiddetleniyor

03.08.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban'ın, Helmend eyaletinin kritik önemdeki Leşkergah şehrine doğru ilerlemesiyle sokak çatışmaları şiddetlendi.

Taliban'ın ilerlediği Afganistan'da sokak çatışmaları şiddetleniyor

Afganistan'da Taliban'ın, Helmend eyaletinin kritik önemdeki Leşkergah şehrine doğru ilerlemesiyle sokak çatışmaları şiddetlendi.

Taliban, Leşkergah'ı ele geçirirse ilk defa bir vilayetin yönetim merkezini kontrolü altına almış olacak.

ABD ve Afgan hükümeti tarafından ağır hava saldırılarına rağmen Taliban militanları ilerleyişlerini sürdürüyor.

Taliban'ın bir televizyon istasyonunu ele geçirdiği öne sürülürken binlerce kişi kırsal alanlardaki evlerini terk ediyor.

BBC'ye konuşan bölgedeki bir doktor, "Her yerde çatışmalar var" açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda yüzlerce Afgan askeri de militanlarla çatışması için bölgeye sevk edildi.

ABD askeri güçlerinin 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilme kararı almasıyla Taliban son aylarda hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

Son olarak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkedeki güvenlik durumunun kötüleşmesinden ABD'nin ani kararını sorumlu tutmuştu.

"Küresel güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkisi olur"

Helmend eyaleti, ABD ve İngiliz askeri mücadelesinin merkezinde yer alan bir yerdi; Taliban'ın burayı ele geçirmesi Afgan hükümeti için büyük bir darbe olabilir.

Taliban Leşkergah'ı ele geçirirse 2016 yılından beri ilk defa bir eyaletin başkentini işgal etmiş olacak.

Şu an üç eyalet başkenti için işgal tehlikesi söz konusu.

Bölgede mücadele eden Afgan komutanlardan Sami Sadat BBC'ye yaptığı açıklamada Taliban'ın burayı ele geçirmesinin "küresel güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını" dile getirdi.

Sadat, "Bu Afganistan'ın bir savaşı değil; özgürlük ve totalitarizm arasında bir savaştır" dedi.

Diğer yandan Taliban ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da kuşatmış vaziyette.

Kandahar'ın ele geçirilmesi, Taliban'ın ülkenin güneyinde kontrolünü artırmasına yol açabileceğinden kritik.

Ülkenin batısında yer alan ve kuşatılmış durumdaki üçüncü şehir olan Herat'ta da günlerdir çatışmalar sürüyor.

Cuma günü bir Birleşmiş Milletler üssüne saldırılmasının ardından hükümet bazı yerleri geri almayı başarmıştı.

ABD'nin bütün askeri gücü ülkeyi terk etmiş olsa da hava saldırıları devam ediyor.

ABD hükümeti pazartesi günü artan şiddet yüzünden ABD askeri güçleriyle çalışmış binlerce Afgan'ı mülteci olarak kabul edeceğini açıkladı.

İngiltere ve ABD, Taliban'a Pakistan sınırında ele geçirdiği bir kasabada gerçekleştirdiği düşünülen sivil katliamı yüzünden 'savaş suçu işlemiş olabileceği' suçlamasını yöneltti.

Taliban suçlamaları reddediyor.

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