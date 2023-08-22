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Talisca transferinde oklar tersine döndü! Beşiktaş'ın ardından Galatasaray atağa kalktı

22.08.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, transfer sürecinde isimleri kulüple anılan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile görüşme yaptıklarını ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Galatasaray gaza bastı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son günlerde medyada yer alan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

"MADDİ KONULARDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE SONA ERDİRİLMİŞTİR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" denildi

GALATASARAY ATAK YAPTI

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Galatasaray, Beşiktaş'ın bu açıklamasının ardından karşı atağa geçti ve Talisca'nın menajeriyle temas kurdu. Brezilyalı oyuncunun istediği 8 milyon euro'yu verebilecek durumda olduğunu belirten sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

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