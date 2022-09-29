ABD’nin son yıllarda gördüğü en tehlikeli fırtınalardan biri olan Ian Kasırgası, Florida’daki 2,4 milyon ev ve işyerini elektriksiz bıraktı. Taşkınların, yoğun yağış ve sert rüzgarların ardından Florida’nın kuzeyinde doğru ilerleyen kasırganın etkisi, bir süre sonra azaldı.

Saatte 241 km hızla ilerleyerek Florida’nın Meksika Körfezi kıyılarını vuran kasırga sebebiyle bir hastanenin çatısı uçtu, ağaçlar sökülerek yollardaki arabalarla birlikte savruldu ve etraftaki binalara ciddi hasar verdi. Ve eyaletin büyük kısmını elektriksiz bıraktı.

Ardından yavaşlayan kasırga, 4. kategoriden 1. kategoriye indirildi. Ancak yine de dün kasırganın vurduğu bölgenin kuzeyindeki mahallelerde ve ilçelerde 24 saat daha sığınaklarda kalma uyarısı yapıldı çünkü kasırganın etkisinin 24 saat daha sürmesi bekleniyor.

Küba’da adanın tamamında elektriklerin kesilmesine yol açan kasırgayla ilgili konuşan Florida Valisi Ron DeSantis “insanlar için dua edin" derken, Ian’ın “tarihi” boyutlarda bir kasırga olduğunu belirtti ve “Kötü, kötü bir gün olacak” diye konuştu.

Ian’ın yol açtığı hasarın büyük bir bölümünün büyük fırtına nedeniyle okyanus sularının fırtınanın gücüyle kabarıp, karaya taşınmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Uluslararası Fırtına Araştırma Merkezi’nden Erik Salna “Meksika Körfezi kelimenin tam anlamıyla karaya, sahillere, topluluklara taşınıyor. Suyun işgalini gözlerinizle görene kadar, hayal etmeniz bile zor” dedi.

Salna, istatistiksel ve tarihsel olarak suyun, sert rüzgarlardan daha çok insan öldürdüğünü de belirtti ve Ian Kasırgası’nın “en kötü senaryo su miktarı olduğunu” vurguladı.

Florida’nın batı kıyısının neredeyse tamamı taşkın riski altında. Popüler turist güzergahı Fort Myers’ta 5,4 metreyi bulan su kabarmaları görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Kasırganın öncelikle yoğun nüfuslu Tampa Bay ve St. Petersburg bölgelerini vurması bekleniyordu, ancak kasırga karaya daha güneyde ulaştı.

YAVAŞ İLERLİYOR

Saatte 15 kilometre hızla ilerleyen ve yavaş ilerleyen bir kasırga olarak değerlendirilen Ian’ın daha da yavaşlaması ve kasırganın etkilerini uzatması bekleniyor. Bazı bölgelerde 60 santimi bulan yağışlar bekleniyor. Londra ve Washington gibi kentler bu yağışı altı ayda alıyor.

Uzmanlar yağışın çoğunun da yandan, açıyla geleceğini ve kasırganın gücüyle insanlara ve yapılara çarpacağını vurguluyor.

Ulusal Meteoroloji Hizmetleri’nden Joel Klein “Bunun yol açacağı hasarı anlatamam. Elektrik haftalarca kesik kalacak” dedi.

Florida’nın güneyinde hortumlar da görülmeye başladığı belirtilirken, eyaletin güneybatı kıyılarında “durumun hızla kötüleştiği” vurgulandı.

Vali DeSantis halka “ihtiyatlı” olmaları çağrısında bulunurken, Florida sakinleri toptan şişe suları alıp, pencerelerini tahta bloklarla kapattı. Okullar ve üniversiteler de tatil edildi.

