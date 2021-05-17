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Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti

17.05.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin bugün sona ermesinin ardından Antalyalılar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kentinde, yerli halk denizle hasret giderdi.

Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından her yaştan Antalyalı, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimisi eşiyle birlikte sahilde oturup manzarayı izledi, kimisi de çocuğuyla birlikte denize girdi. Sahilde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturan Antalyalılar, denizi ve dalgaların sesini özlediklerini belirtti. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük süreçte evlerinde oturduklarını aktaran kent sakinleri, pandeminin yayılma hızının yavaşlaması için üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.

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"ÇOK SIKILMIŞTIK"

Eşi Sermin Şahin ile sahile gelen Satılmış Şahin (69), deniz kokusunu çok özlediğini söyledi. Kapanma sürecinde yaşadığı sitenin bahçesinden dışarı adım atmadığını anlatan Şahin, "Çok sıkıldım. Eşim ayaklarından rahatsız, bu serbestlik bize nefes aldırdı. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" dedi. Sermin Şahin ise "Ben ameliyatlıyım. Evde ev işleriyle uğraştım. 17 gün süren kapanmanın ardından rahatladım. Evde çok sıkılmıştım. Burada deniz havası alıyorum. Pandemiden dolayı komşu ziyaretleri de yapılmıyor" dedi.

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Ailesiyle birlikte sahilde zaman geçiren Taylan Atmaca, "Hepimiz çok sıkıldık. Böyle mesafeye dikkat ettiğimiz sürece olumsuz bir şey olmayacağını düşünüyorum. Mesafeye dikkat etmemiz lazım. Aralıklarla oturmamız gerekli" diye konuştu.

Bir haftadır ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yaptığını söyleyen Kazakistanlı Ajar Skakova, "Antalya çok güzel bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyum. Hava pırıl pırıl, güneş ve deniz muhteşem" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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antalya tam kapanma

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