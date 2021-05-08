Tam kapanma uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programında buluştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgını tedbirlerle yeneceğiz. Normale kısa sürede döneceğimizi inanıyorum.

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

