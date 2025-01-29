Tamamen dişilerden oluşan bir tankta yaşamasına rağmen doğum yapan bakire köpek balığının gizemi çözülmeyi bekliyor

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport Akvaryumu personeli, hiçbir erkek köpek balığı olmamasına rağmen yavru bir köpek balığının yumurtadan çıkmasıyla şaşkına döndü. Yumurta ilk olarak sekiz ay önce tespit edilmiş ve daha sonra iki ay önce tankta olduğu düşünülmüştü. 'Yoko' adı verilen yavru köpek balığı başarılı bir şekilde yumurtadan çıkarak dünya basınında manşetlerdeki yerini aldı.

HİÇBİR ERKEK KÖPEK BALIĞI İLE TEMASLARI YOK

Akvaryum personeli, tanktaki iki dişi köpekbalığının, biri Yoko'nun annesi olmak üzere, üç yıldan fazla bir süredir bir erkek köpekbalığıyla temas kurmadığını söyledi. Büyük köpek balıklarının gebelik süresinin dokuz ila 12 ay arasında olduğu düşünüldüğünde hamilelik üzerine olası iki senaryo üzerinde düşünüldüğü ifade edildi.

YAVRU KÖPEK BALIĞI NASIL DOĞDU?

Akvaryumda 'bakire' bir köpekbalığının nasıl doğum yaptığına dair iki olası cevap var. Bunlardan biri de partenogenez adı verilen, eşeysiz üremenin nadir görülen bir biçimi. İkincisi ise, olası çiftleşmeden çok sonra gerçekleşen gecikmiş döllenmedir.

Shreveport Akvaryumu, "Kesin nedeni doğrulamak için bakım ekibi, muhtemelen birkaç ay sonra, yavrunun kan alımı için uygun boyuta geldiğinde karyotipleme yapmak için adımlar atacak. Bu DNA analizi, yavrunun partenogenez mi yoksa gecikmiş döllenme ürünü mü olduğunu kesin olarak doğrulayacaktır" dedi.

YAŞAM SÜRESİ DAHA KISA OLABİLİR

Uzmanlar bu nadir üreme olayı sonucunda doğan yavruların sık sık zorluklarla karşılabildiğini ve diğer yavrulara göre yaşam sürelerinin daha kısa olduğunu belirtti. Shreveport Akvaryumu Canlı Hayvanlar Küratörü Greg Barrick, "Yoko'nun bizimle geçirdiği süre kısa olsa bile, unutulmaz bir miras bırakacak ve köpek balığı üreme çalışmaları ve koruma çabalarına paha biçilmez içgörüler sunacak. Yoko'nun sağlığı ve iyiliği için şu anda sergi dışında yakından izleniyor. Ziyaretçiler yavruyu henüz şahsen göremiyorlar ancak akvaryum, yavru daha büyük bir tanka taşınabilecek yaşa gelene kadar gelişimini sosyal medyada paylaşmaktan heyecan duyuyor.İnanılmaz bir şey oldu" dedi.