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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno köşe yazarı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’nın 14 yaşındaki kızları Zeyno Karadağlı yazar oldu ve 'Bence Covid-19' başlıklı ilk yazısıyla dikkat çekti.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın çocukları olan ve Zeyno Karadağlı 14 yaşında… Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekinzinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da gösterdi.

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GAZETECİLER CEMİYETİ'NİN GAZETESİNDE...

Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı bir gazetede “Bence Covıd-19” başlıklı yazısıyla dikkat çeken Zeyno, köşe yazarlığına da göz kırpmış oldu. Tamer Karadağlı kızı ile bir kez daha gururlandığını belirterek “Annesi de bende onun en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zeyno çok sakin yapılı ve becerikli bir genç. Severek yaptığı her şeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Anne babası olarak çok gururluyuz” dedi.

İŞTE ÜNLÜLER VE GÖZDEN UZAK BÜYÜTTÜKLERİ ÇOCUKLARI...

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tamer karadağlı, zeyno,

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