Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na köprü üstünde evlilik teklifi

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, oyuncu Ece Çeşmioğlu ile bir süredir aşk yaşıyor. İkilinin kısa süre önce evlenecekleri haberleri gündeme gelmişti.

Meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Tamer Ölmez sevgilisine Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da evlenme teklif etti.

Bir köprünün üzerinde yürürken yapılan teklife Çeşmioğlu’nun yanıtı “evet” oldu.

Sevgililer, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Tutunamayanlar dizisiyle ekranan dönen güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.