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Taner Tolga Tarlacı'dan Survivor Yasin'e: Onu kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Survivor 2011 yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Twitter hesabından şu anda Survivor'da yarışan Yasin Obuz'a laf attı. Eski yarışmacı, Yasin'in kendisini taklit ettiğini iddia etti.

Taner Tolga Tarlacı'dan Survivor Yasin'e: Onu kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım

Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılındaki Survivor yarışmasına katılmış, sıradışı tavırları ve hareketleriyle o yıl yarışmaya damga vurmuştu.

Bu yıl da Survivor’da bir diğer çok konuşulan isim de Yasin Obuz. Taner Tolga Tarlacı, bunu fark ederek Twitter hesabından Obuz’a laf atarak şöyle dedi:

twitter

Yasin Obuz’u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. ‘Zombala bombala’ benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise’ye söylüyor. Sonra ‘Bum’ da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım.

Twitter kullanıcılarının bir kısmı Taner’e hak verse de bir çoğu da eski yarışmacının Yasin’i kıskandığını iddia etti. Diğer yandan, ikilinin arkadaş olduğu ve daha önce de birlikte canlı yayın yaptıkları ve yayında bolca küfür ettikleri sosyal medyada konuşuldu.

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