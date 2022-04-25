Tanıtılmasına çok az kaldı! iPhone 14 serisinden ne beklemeliyiz? İşte tahmin edilen özellikleri...

iPhone 14 ailesi merakla bekleniyor. Apple'ın ise kapalı kapılar ardında iPhone 14 ailesine son şekilleri verdiği ve modellerin tanıtımını için hazırlandığı tahmin ediliyor. Yeni iPhone'ların nasıl olacağına yönelik ise binlerce söylenti var. Ancak sızıntı kaynaklarının büyük bir kısmı, iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı konusunda hemfikir. Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgiler ise geçtiğimiz gün derlendi.

Teknoloji yazarı Mark Gurman, son bülteninde iPhone 14 ailesini ele aldı. iPhone 14'ün tanıtılmasına altı aydan daha az bir süre kaldığını söyleyen Gurman, iPhone 14 ailesinin özelliklerine dair bu zamana kadar görmüş olduğumuz birçok bilgiyi, kendi tahminleriyle harmanlayarak bir araya getirdi.

Apple'ın yeni tasarım için üç yıllık bir döngüye girdiğini söyleyen Gurman, bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacak iPhone 14 için bazı değişiklikler yapılacağından söz etti.

İŞTE iPHONE 14 TAHMİNLERİ

Bültendeki iddialara göre, iPhone 12 ve iPhone 13'ün genel tasarımı iPhone 14 ile birlikte bir yıl daha hayatımızda olacak. Aynı düz kenarlar ve yuvarlatılmış köşeler iPhone 14'te de olacak. Ancak pro modeller yeni bir çentiğe kavuşacak ve daha büyük kamera çıkıntılarına sahip olacaklar.

Pro modellerdeki bu çentik, Face ID için hap şeklinde bir delik ve ön kamera için daire şeklinde bir delikten oluşacak. Anlaşılan Apple Face ID'yi ve ön kamerayı ekranın altına alana kadar (bunun en az üç yıl sonra gerçek olabileceği öne sürülüyor) böyle bir çözüm sunacak. iPhone 14 ailesi ise şu modellerden oluşacak:

6.1 inç iPhone 14

6.7 inç iPhone 14 Max

6.1 inç iPhone 14 Pro

6.7 inç iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Max ile birlikte ilk kez 6.7 inç büyüklüğünde Pro takısı olmayan bir iPhone karşımıza çıkacak. Gurman, bu modelin son derece popüler olabileceğini düşünüyor.

iPHONE 14 VE iPHONE 14 PRO ARASINDAKİ FARK

Yine Gurman'ın iddialarına göre Apple Pro ve Pro olmayan iPhone'ları geniş açılı 48 MP'lik yeni ana kamera ve A16 yongası gibi donanımsal farklılıklarla birbirinden ayıracak. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in 12 MP ana kamera, standart çentik ve A15 ile gelmesi muhtemel. İşlemci farkının ise çip krizinden kaynaklanma ihtimali ise yüksek.

Buna ek olarak, Apple'ın hala iPhone'a uydu iletişimi bağlantısı getirmek için çalıştığı da öne sürülenler arasında.

Son olarak, iPhone 14 modellerine ilişkin yukarıda yer alan bilgilerin tamamının Mark Gurman'ın bültenine dayandığını ve ona ait iddialar olduğunu belirtelim.

NE ZAMAN TANITILACAKLAR?

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

