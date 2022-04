iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren gelişme! Apple'dan uyarı geldi, 30 gün süre tanındı

Apple'ın uygulama mağazası App Store milyonlarca uygulamayı bünyesinde barındırıyor. Ancak bu uygulamaların bazıları bir süredir güncellenmiyor. Apple ise bu konuda harekete geçmiş gibi görünüyor.

Etkilenen iOS geliştiricilerinden bazılarının Twitter'da paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre, Apple geliştiricilere konu hakkında bir e-posta gönderdi. Söz konusu e-postada Apple, “önemli bir süre” boyunca güncelleme almayan uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda uyardı ve geliştiricilere uygulamaları güncellemeleri için 30 gün süre tanıdı. Apple’a göre uygulamanın yayından kaldırılmaması için 30 gün içinde bir güncelleme gönderilmesi gerek.

Robert Kabwe gibi bir dizi uygulamanın üreticisi olan kişiler, Twitter'dan söz konusu değişiklikle ilgili endişelerini dile getirdi. Kabwe, Twitter'da Apple'ın, oyunu Motivoto'yu Mart 2019'dan beri güncellenmediği için kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”



Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4