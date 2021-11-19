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Tanju Çolak'tan yıllar sonra Hülya Avşar yorumu! "O dönem eşime boşanma davası açtım ama..."

19.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanju Çolak ve Hülya Avşar'ın bir döneme damga vuran ilişkisi yeniden gündemde. Söylemezsem Olmaz'a katılan Tanju Çolak "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım" dedi.

Tanju Çolak ve Hülya Avşar'ın yasak aşkı bir döneme damga vurmuştu. Yıllar sonra evliyken Hülya Avşar ile ilişki yaşayan Çolak bu konuya dair yeni açıklamalar yaptı.

Avşar son olarak eski aşkının telefonunu silmediğini söylemişti. Çolak bu konuya dair "Hülya Avşar, Tanju’nun telefonunu silmedim, demiş ama onda telefonum olduğunu sanmıyorum, orada silmedim dememek için o açıklamayı yapmış" yorumunda bulundu.

HÜLYA AVŞAR'A BÖYLE KIZDI

Çolak açıklamasının devamında ise "Hülya Avşar, her açıklamasında yaşadığımız aşkı hata olarak gördüğünü söyledi, bunu doğru bulmadım. 3 yıllık hata mı olur?” dedi.

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Tanju Çolak o dönem evli olmasıyla ilgili de konuştu. Ünlü futbolcu açıklamasında "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım. Eşime 'Hülya konusunu kapatalım' dedim ve eşimle önümüze baktık. Eşimle, çocuklarımla çok mutluyum. Torunum olacak bunun müjdesini paylaşayım. Geçmişte yaşadıklarımın arkasındayım ama geçmiş geçmişte kaldı" dedi.

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Hülya Avşar
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