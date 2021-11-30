Tansiyon ölçebilen akıllı saat yolda!

Huawei, giyilebilir cihazların test edilmesine ve geliştirilmesine odaklanan en büyük araştırma laboratuvarını tanıttı. Bir teknoloji analisti de Huawei’nin aralık ayında tansiyon izleme sunan Watch D akıllı giyilebilir cihazını tanıtacağını açıkladı. Tansiyon takibi sunan bir akıllı saat, kan basıncının izlenmesinde önemli bir gelişme olabilir.

Doğru ve güvenilir kan basıncı ölçümleri sağlamanın karmaşıklığı nedeniyle kan basıncı izleme özelliği bulunan yalnızca birkaç giyilebilir akıllı cihaz bulunuyor. Fakat Watch D bu cihazların son örneği olabilir.

HUAWEI SERTİFİKA ALDI

Huawei ise kan basıncı izleme özelliğine sahip Watch D’nin yakında piyasaya sürüleceği söylentilerini destekleyecek bir şekilde, kısa süre önce kan basıncını izleyen giyilebilir bir cihaz için sertifika aldı.

Huawei Watch D’ye ait olduğu söylenen bazı görüntüler Weibo’da yayınlandı ve görüntüler, önceki Huawei giyilebilir cihazlarına biraz olsa da benzeyen bir cihazı gösteriyor. Buna göre Watch D, dikdörtgen bir ekran ve akıllı saatin sağ tarafında iki düğme ile dikdörtgen bir tasarıma sahip.

Huawei’nin Çin dışında Watch D için gerekli sertifikaları alma konusunda kaydettiği ilerleme seviyesi net değil. Huawei Watch D için fiyatlandırma detayı da henüz bilinmiyor. Firmadan resmi bir açıklama da yapılmadı.

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