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Tantunicide skandal görüntü! İş yeri çalışanı konuştu: Yapmıyoruz

15.01.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplatıyor. Üstelik bir video da çekerek bu biberlerin, hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor. Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" diye konuştu. İşte detaylar!

Tantunicide skandal görüntü! İş yeri çalışanı konuştu: Yapmıyoruz

Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışanına toplatılıyor.

Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, "Göster, bak ne kadar biber çıkmış dahada çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum" diye sesleniyor.

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi.

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"NİYE ÇÖPE ATALIM, YIKAYIP GERİ KOYACAĞIZ"

İşletme sahibinin kaydettiği ses kayıtlarında ise "Müşteri elini sürmüyor, ağzıyla ısırmıyor, tabakta kalıyor. Bunda kötü bir şey yok yıkayacağız koyacağız, niye çöpe atalım yazıktır günahtır. Yere düşen etleri de geri koyun yazıktır günahtır. Et altın değerinde. Eti bulamıyoruz arkadaşlar yere düşüyorsa yıkayın kardeşim" ifadelerini kullanıyor.

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"SADECE GÖSTERMEK İÇİN ÇEKMİŞ"

Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten 3 tane tabaklara bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında 'Fazladan bırakmayın ziyan oluyor' bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tantuni Kadıköy
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