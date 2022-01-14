SON DAKİKA! İstanbul Kadıköy'deki tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre Kadıköy'deki tantunicide servis edilen ancak, müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler işletme sahibinin istediğine göre çöpten toplanıp tekrar servis için hazır ediliyor.

''MÜŞTERİ ISIRMIYOR BİLE! NİYE ÇÖPE ATALIM?''

Videoya çekilen görüntülerde çalışanların hem azarlandığı, hem de çöpe atılan biberleri ve etleri topladığı görülüyor. Söz konusu skandal videoda, işletme sahibi, ''Müşteri tabağında elini bile sürmüyor, ısırmıyor niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' derken çalışanlara da ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. İzinlerinizi de iptal ediyorum'' dedi.

Şikayetler üzerine zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.



