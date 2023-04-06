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Taraftarlar 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı! İtalyan spor spikerinin iddialı pozlarına beğeni yağdı

06.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta şimdilerde eski Beşiktaşlı Karius ile birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu duyuran ünlü spiker iddialı pozları ile yine sosyal medyayı salladı.

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı! İtalyan spor spikerinin iddialı pozlarına beğeni yağdı

Can Yaman ile yaşadığı birliktelik sayesinde Türkiye'de de tanınır hale gelen Diletta Leotta sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzı ile büyük beğeni topluyor.

İtalyan sunucu Diletta Leotta, geçtiğimiz günelrde Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Diletta Leotta 1

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta dekolteli pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Diletta Leotta 2

Napoli taraftarları, seksi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Diletta Leotta için 'Göğüslerini aç' sloganları atmışlardı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma ise gülerek tepki vermişti.

Diletta Leotta 3

Diletta, 1991'de İtalya'nın Sicilya Özerk Bölgesi'nde yer alan Katanya isimli küçük bir şehrinde doğdu.

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18 yaşında ise kariyerine başlamak için Roma'ya taşındı. Çünkü her zaman kameralar önünde olmak istiyordu.

Diletta Leotta 5

Diletto 2009 yılında Miss Italy seçmelerine katılmış. Şu an ülkenin en seksi kadınlarından olsa da, Miss Italy'nin ilk seçmelerini bile geçememişti.

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