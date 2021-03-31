Tarih bu soruya cevap arıyor! Babil’in Asma Bahçeleri gerçek mi?

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri, tarih boyunca hikayelere, filmlere ve kitaplara konu oldu. Tarih kitaplarında yapılan betimlemelere göre, Babil’in Asma Bahçeleri birbirinin üzerine yükselen, çok katlı teraslardan oluşuyordu. Mimarlık harikası olarak tanımlanan bu yapıda çok çeşitli endemik türde ağaçlar, bağlar ve bahçeler bulunuyordu. Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer aldığı söylenen bu eser, M.Ö 562-605 yılları arasında hüküm sürmüş Babil Kralı 2. Nebuchadnezza’nın eşine hediyesiydi. Ancak Babil’in Asma Bahçeleri’nden günümüze dek ulaşan herhangi bir kanıt yok. Bu da onun gerçekten var olup olmadığının tartışılmasına neden oluyor.

Babil’in Asma Bahçeleri, dünya harikası olarak nitelendirilen muhteşem bir eserdir. Ancak bu dünya harikasının yeri şu ana kadar tam olarak tespit edilemedi ve varlığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde eskiden Babil olarak isimlendirilen bölgede inşa edildiği iddia edilen bu eser, pek çok efsaneye konu oldu. Efsanelerden birine göre, bu bahçe Babil Kralı İmparator II. Nebukadnezar tarafından eşi Kraliçe Amytis için yaptırıldı. Kraliçe Amytis memleketinin yeşil vadilerini ve tepelerini özlemişti. Kral ise eşini mutlu edebilmek için bu dünya harikasını yaptırdı.