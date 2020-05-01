Tarihe tanıklık etmenin karantinadaki yolu: Storie Alfa Romeo

Alfa Romeo, birçok modeliyle günümüzde hala faaliyette. Ancak günümüzü, yani 2020'yi onun için özel yapan bir durum söz konusu. Zira, marka 2020 yılıyla birlikte kuruluşunun 110.yılını kutlamakta. Dile kolay 110 yıllık bir geçmişe sahip olan Alfa Romeo, bu tarihi tanıklığı koronavirüs nedeniyle dijitale taşındığımız şu günlerde internete taşımaya karar verdi ve Storie Alfa Romeo adında ilginç bir web serisine imzasını attı.

STORİE ALFA ROMEO ALFA ROMEO 24 HP'YE KADAR UZANIYOR

Storie Alfa Romeo, Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen ve Alfa Romeo'un ilk modelinden tutun da günümüze kadar uzanan son modeline kadar otomobillerin yer aldığı bir online müze. Hatta otomobiller arasında dönemin siyasi ikliminde üretilmiş otomobiller dahi var. Her bir otomobilin hikayesi, Storie Alfa Romeo'da paylaşılıyor. Öyle ki bu zamana kadar otomobillerin yayınlanmayan hikayeleri bile Storie Alfa Romeo'ya özel olarak aktarılıyor. Her şeyin başladığı yerde ise markanın ürettiği ilk otomobil Alfa Romeo 24 HP yer alıyor.

1925 yılına kadar yaşanan gelişmeleri aktararak ilerleyecek olan serinin YouTube'daki ilk bölümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

