Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 11 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 11 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 11 Mart Kocakarı Soğuğu (Berdül acz) başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 11 Mart Bingöl’ün Karlıova, Erzurum Ilıca ile Rize’nin Fındıklı ilçelerinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişinin yıl dönümüdür. Peki 11 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 11 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1818 - Marius Petipa, Fransız balet, eğitimci ve koreograf (ö. 1910)

1884 - Ömer Seyfettin, Türk öykücü (ö. 1920)

1886 - Kazım Orbay, Türk asker, Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve Genelkurmay Başkanlarından (ö 1964)

1887 - Raoul Walsh, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1980)

1891 - Enis Behiç Koryürek, Türk şair (ö. 1949)

1894 - Otto Grotewohl, Alman siyasetçi (ö. 1964)

1898-Dorothy Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1968)

Yakup Satar, Türk asker (Türk Kurtuluş Savaşı ve I. Dünya Savaşı Irak Cephesi'nde savaşmış, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi gazi) (ö. 2008)

1906 - Hasan Ferit Alnar, Türk besteci ve orkestra şefi (ö. 1978)

1907 - Helmuth James Graf von Moltke, Alman hukukçu (ö. 1945)

1916 - Harold Wilson, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (ö. 1995)

1921 - Astor Piazzolla Arjantinli besteci ve bandoneon sanatçısı (ö. 1992)

1922 - Cornelius Castoriadis, Yunan filozof (ö. 1997)

1925-Güzin Özipek, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2000)

İlhan Selçuk, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2010)

1926-İlhan Mimaroğlu, Türk besteci ve yazar (ö. 2012)

Ralph Abernathy, Amerikalı rahip ve Amerikan sivil haklar hareketi liderlerinden (ö. 1990)

1927 - Metin Eloğlu, Türk şair (ö. 1985)

1928 - Albert Salmi, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1990)

1930 - Kemal Bayazıt, Türk hekim ve kalp cerrahı (ö. 2019)

1937 - Aleksandra Zabelina, Sovyet eskrimci

1942 - Uluç Özülker, Türk diplomat

1947 - Füsun Önal, Türk şarkıcı, yazar ve oyuncu

1949 - Cezmi Baskın, Türk oyuncu ve yönetmen

1952 - Douglas Adams, İngiliz yazar

1955 - Frances Ginsberg, Amerikalı opera şarkıcısı (ö. 2010)

1963-Davis Guggenheim, Amerikalı yönetmen ve yapımcı

Marcos Pontes, Brezilyalı ilk astronot

Meral Konrat, Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu

1967 - John Barrowman, İskoçyalı oyuncu

1969-David LaChapelle, Amerikalı fotoğrafçı ve yönetmen

Terrence Howard, Amerikalı oyuncu

1970-Gülse Birsel, Türk gazeteci, oyuncu ve yazar

Johnny Knoxville, Amerikalı aktör

1972 - Emre Törün, Türk oyuncu

1976 - Mariana Diaz-Oliva, Arjantinli profesyonel tenis oyuncusu

1978-Didier Drogba, Fildişili futbolcu

Hayko Cepkin, Ermeni asıllı Türk besteci, şarkıcı ve piyanist

1988 - Fabio Coentrao, Portekizli futbolcu

1989 - Anton Yelchin, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1993 - Anthony Davis, Amerikalı profesyonel basketbolcu

VEFAT EDENLER

222 - Elagabalus ya da Heliogabalus, 218 - 222 arası Roma İmparatoru (d. 203)

928 - Tomislav, Hırvatistan'ın ilk kralı olmuştur

1514 - Donato Bramante, (asıl adı: Donato di Pascuccio d'Antonio), İtalyan mimarı (d. 1444)

1570 - Niccolò Franco, İtalyan yazar (d. 1515)

1898 - Dikran Çuhacıyan, Ermeni asıllı Osmanlı besteci ve orkestra şefi (d. 1837)

1907 - Jean Paul Pierre Casimir-Perier, Fransız siyasetçi ve iş adamı. Üçüncü Fransız Cumhuriyeti'nin altıncı devlet başkanıydı (d. 1847)

1908 - Edmondo De Amicis, İtalyan yazar (d. 1846)

1914 - Tayyareci Nuri Bey, Türk asker ve Osmanlı'nın ilk pilotlarından (d. 1891)

1931 - F. W. Murnau, Alman sinema yönetmeni (d. 1888)

1935 - Yusuf Akçura, Türk yazar ve siyasetçi (d. 1876)

1936 - David Beatty, İngiliz Kraliyet Donanması amirali (d. 1871)

1947 - Wilhelm Heye, Alman asker (d. 1869)

1949 - Henri Giraud, Fransız general (d. 1879)

1950 - Heinrich Mann, Alman yazar (d. 1871)

1955 - Alexander Fleming, İskoç bilim adamı (d. 1881)

1957 - Richard E. Byrd, Amerikalı amiral ve kâşif (d. 1888)

1965 - Malik Sayar, Türk jeolog ve akademisyen (d. 1892)

1967-Yusuf Ziya Ortaç, Türk gazeteci ve yazar (d. 1895)

Geraldine Farrar, Amerikalı opera sanatçısı ve oyuncu (d. 1882)

1968 - Haşim İşcan (Haşim Baba), Türk siyasetçi ve İstanbul Belediye Başkanı (d. 1898)

1969 - Sadi Işılay, Türk besteci (d. 1899)

1970 - Erle Stanley Gardner, Amerikalı dedektif öyküleri yazarı (d. 1889)

1971 - Philo Farnsworth, Amerikalı mucit (d. 1906)

1976 - Boris İofan, Yahudi asıllı Sovyet mimar (d. 1891)

1978 - Claude François, Fransız pop şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1939)

1980 - Zekeriya Sertel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1890)

1983 - Galip Balkar, Türk diplomat ve Belgrad Büyükelçisi (Belgrad Saldırısı kurbanı) (d. 1936)

1992-Laszlo Benedek, Macaristan doğumlu Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1905)

Richard Brooks, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1912)

1997 - Lars Ahlin, İsveçli yazar (d. 1915)

1998-Ali Sururi, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1913)

Manuel Pineiro, Kübalı istihbaratçı ve politikacı (d. 1934)

2002 - James Tobin, Amerikalı iktisatçı (d. 1918)

2003 - Hürrem Erman, Türk film yapımcısı (d. 1913)

2006 - Slobodan Miloseviç, Yugoslav politikacı (d. 1941)

2010 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (d. 1922)

2014 - Berkin Elvan, Türk vatandaşı (d. 1999)

2015 - Şadan Kalkavan, Türk armatör ve iş adamı (d. 1939)

2017-Emre Saltık, Türk bağlama sanatçısı (d. 1960)

Muhammed Micarul Kayes, Bangladeşli bürokrat ve diplomat (d. 1960)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1702 - İngiltere'nin günlük olarak yayımlanan ilk ulusal gazetesi, Daily Courant çıkmaya başladı.

1851 - Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operası, ilk kez Venedik'te sahnelendi.

1867 - Giuseppe Verdi'nin Don Carlos operası, ilk kez Paris'te Théâtre Impérial de l’Opéra'da sahnelendi.

1902 - İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) futbol turnuvası oynanmaya başladı.

1914 - Cemal Paşa, Bahriye Nazırlığına getirildi.

1917 - I. Dünya Savaşı'nda İngilizler, Bağdat'ı ele geçirdiler.

1918 - Bingöl'ün Karlıova, Erzurum'un Ilıca ve Rize'nin Fındıklı ilçelerinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'nin Ordu birlikleri çekildi.

1928 - İzmir'de Bucaspor kulübü kuruldu.

1938 - Avusturya Şansölyesi Kurt Schuschnigg, istifa etti; yerine Alman Birliklerini, Avusturya'ya girmek üzere davet eden Nazi yanlısı Arthur Seyss-Inquart geldi.

1941 - Lend-Lease Yasası imzalandı.

1941 - Birleşik Krallık'ın Sofya Elçisi Rendell'a, İstanbul Pera Palas Oteli'nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda dört kişi öldü, Rendell kurtuldu.

1947 - Türkiye, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) katıldı.

1949 - İsrail ve Ürdün, Rodos'ta ateşkes antlaşması imzaladı.

1951 - Hindistan Yeni Delhi'de düzenlenen ilk Asya Oyunları sona erdi.

1954 - Devlet Malzeme Ofisi kuruldu.

1958 - Türkiye, "Mısır, Suriye ve Yemen" devletlerinin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanıdı.

1959 - 4. Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleştirildi. Hollanda, Teddy Scholten'ın seslendirdiği Een beetje şarkısı ile birinci oldu.

1970 - Saddam Hüseyin ve Mustafa Barzani arasında yapılan anlaşma sonucunda, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi kuruldu.

1976 - Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Şili'deki seçimler sırasında Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ya emir verdiğini itiraf etti.

1981 - Şili Cumhuriyeti'nin Başkanlık Saray'ı olan ve Salvador Allende'nin öldürüldüğü, Palacio de La Moneda olarak adlandırılan binanın restorasyonu tamamlandı.

1981 - Kosova protestoları patlak verdi.

1985 - Konstantin Çernenko'nun ölümünün ardından Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne getirildi.

1988 - Montajının tamamı Türkiye'de yapılan ilk F-16, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

1990 - Litvanya, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1990 - Augusto Pinochet'nin Şili diktatörlüğü yıkıldı.

1996 - Demokrasi ve Barış Partisi kuruldu.

2003 - Uluslararası Ceza Mahkemesi görevine başladı.

2004 - Madrid'te tren istasyonlarına yapılan bombalı saldırıda 191 kişi öldü, 1800'den fazla kişi de yaralandı.

2005 - Madrid saldırısında ölenlerin anısına, Ölmüşlerin Ormanı anıtı açıldı.

2011 - Sendai Depremi ve Tsunamisi: Japonya'da, yerel saatle 05:46'da 8.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya, kayıtlı tarihi boyunca yaşadığı en büyük deprem ve tsunami felaketiyle karşılaştı.

2020 - Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınını pandemi ilan etti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.



