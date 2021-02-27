Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 27 Şubat tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 27 Şubat tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 27 Şubat’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 27 Şubat doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)

1717 - Johann David Michaelis, Alman teolog (ö. 1791)

1807 - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikalı şair (ö. 1882)

1846 - Franz Mehring, Alman politikacı, tarihçi ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1919)

1847 - Ellen Terry, ingiliz sahne aktrisi (ö. 1928)

1851 - James Churchward, İngiliz asker, araştırmacı, kaşif, balık uzmanı, maden bilimcisi, tarihçi (ö. 1936)

1863 - Joaquin Sorolla, İspanyol ressam (ö. 1923)

1867 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (ö. 1947)

1898 - Ömer Faruk Efendi, son Osmanlı halifesi II. Abdülmecit'in oğlu ve bir dönem Fenerbahçe Başkanı (ö. 1969)

1902 - John Steinbeck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1968)

1912 - Lawrence Durrell, Hindistan doğumlu İngiliz yazar (ö. 1990)

1927 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (ö. 2019)

1929 - Djalma Santos, Brezilyalı eski futbolcu (ö. 2013)

1932 - Elizabeth Taylor, İngiliz-Amerikalı oyuncu (ö. 2011)

1934 - Ralph Nader, Amerikalı politikacı, tüketici hakları savunucusu ve avukat

1939 - Kenzo Takada, Japon-Fransız moda tasarımıcısı, iş adamı ve film yönetmeni (ö. 2020)

1942 - Robert H. Grubbs, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1944 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (ö. 2003)

1947 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (ö. 2011)

1953 - Yolande Moreau, Belçikalı oyuncu

1954 - Güngör Bayrak, Türk şarkıcı ve oyuncu

1957 - Adrian Smith, İngiliz gitarist

1962 - Adam Baldwin, Amerikalı oyuncu

1965 - Ahmet Mahmut Ünlü, Türk din adamı

1966 - Saffet Sancaklı, Türk futbolcu

1967 - Volkan Konak, Türk sanatçı

1974 - Mevlüt Miraliyev, Azeri judocu

1981 - Josh Groban, Amerikalı lirik bariton

1982 - Amedy Coulibaly, Fransız suçlu (ö. 2015)

VEFAT EDENLER

1644 - Zekeriyazade Yahya, Türk divan şairi ve Şeyhülislam (d. 1553)

1706 - John Evelyn, İngiliz yazar (d. 1620)

1892 - Louis Vuitton, Fransız bavul ve çanta üreticisi (d. 1821)

1914 - Tayyareci Fethi Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. 1887)

1914 - Tayyareci Sadık Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. ?)

1915 - Nikolay Yakovleviç Sonin, Rus matematikçi (d. 1849)

1936 - Ivan Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1849)

1939 - Nadejda Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (d. 1869)

1947 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (d. 1902)

1959 - Hüseyin Siret Özsever, Türk şair (d. 1872)

1959 - Nikolaos Trikupis, Yunan asker (d. 1868)

1961 - Selahattin Adil, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)

1966 - Gino Severini, İtalyan ressam (d. 1883)

1989 - Konrad Lorenz, Avusturyalı etoloji uzmanı (d. 1903)

1993 - Lillian Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)

1997 - Kingsley Davis, Amerikalı toplum ve nüfus bilimci (d. 1867)

1998 - George H. Hitchings, Amerikalı hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1905)

2001 - Jale İnan, Türk arkeolog (d. 1914)

2002 - Semahat Geldiay, Türk zoolog (d. 1923)

2006 - Milton Katims, Amerikalı viyolacı ve orkestra şefi (d. 1909)

2011 - Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi (d. 1926)

2014 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (d. 1960)

2015 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (d. 1931)

2015 - Natalia Revuelta Clews, Kübalı sosyaelit (d. 1925)

ÖNEMLİ OLAYLAR