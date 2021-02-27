Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 27 Şubat tarihte bugün neler oldu?

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 27 Şubat tarihte bugün neler oldu?

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 27 Şubat tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Yeni yılın ilk haftasında tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 27 Şubat’ta tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 27 Şubat olayları...

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 27 Şubat tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 27 Şubat’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 27 Şubat doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

thumbs_b_c_2b3a96a1b3f869e6e9d849de9daf8ebc

  • 1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)
  • 1717 - Johann David Michaelis, Alman teolog (ö. 1791)
  • 1807 - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikalı şair (ö. 1882)
  • 1846 - Franz Mehring, Alman politikacı, tarihçi ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1919)
  • 1847 - Ellen Terry, ingiliz sahne aktrisi (ö. 1928)
  • 1851 - James Churchward, İngiliz asker, araştırmacı, kaşif, balık uzmanı, maden bilimcisi, tarihçi (ö. 1936)
  • 1863 - Joaquin Sorolla, İspanyol ressam (ö. 1923)
  • 1867 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (ö. 1947)
  • 1898 - Ömer Faruk Efendi, son Osmanlı halifesi II. Abdülmecit'in oğlu ve bir dönem Fenerbahçe Başkanı (ö. 1969)
  • 1902 - John Steinbeck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1968)
  • 1912 - Lawrence Durrell, Hindistan doğumlu İngiliz yazar (ö. 1990)
  • 1927 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (ö. 2019)
  • 1929 - Djalma Santos, Brezilyalı eski futbolcu (ö. 2013)
  • 1932 - Elizabeth Taylor, İngiliz-Amerikalı oyuncu (ö. 2011)
  • 1934 - Ralph Nader, Amerikalı politikacı, tüketici hakları savunucusu ve avukat
  • 1939 - Kenzo Takada, Japon-Fransız moda tasarımıcısı, iş adamı ve film yönetmeni (ö. 2020)
  • 1942 - Robert H. Grubbs, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
  • 1944 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (ö. 2003)
  • 1947 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (ö. 2011)
  • 1953 - Yolande Moreau, Belçikalı oyuncu
  • 1954 - Güngör Bayrak, Türk şarkıcı ve oyuncu
  • 1957 - Adrian Smith, İngiliz gitarist
  • 1962 - Adam Baldwin, Amerikalı oyuncu
  • 1965 - Ahmet Mahmut Ünlü, Türk din adamı
  • 1966 - Saffet Sancaklı, Türk futbolcu
  • 1967 - Volkan Konak, Türk sanatçı
  • 1974 - Mevlüt Miraliyev, Azeri judocu
  • 1981 - Josh Groban, Amerikalı lirik bariton
  • 1982 - Amedy Coulibaly, Fransız suçlu (ö. 2015)

VEFAT EDENLER

thumbs_b_c_9cf9afb1baac5044da8bbab8d19ef835

  • 1644 - Zekeriyazade Yahya, Türk divan şairi ve Şeyhülislam (d. 1553)
  • 1706 - John Evelyn, İngiliz yazar (d. 1620)
  • 1892 - Louis Vuitton, Fransız bavul ve çanta üreticisi (d. 1821)
  • 1914 - Tayyareci Fethi Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. 1887)
  • 1914 - Tayyareci Sadık Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. ?)
  • 1915 - Nikolay Yakovleviç Sonin, Rus matematikçi (d. 1849)
  • 1936 - Ivan Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1849)
  • 1939 - Nadejda Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (d. 1869)
  • 1947 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (d. 1902)
  • 1959 - Hüseyin Siret Özsever, Türk şair (d. 1872)
  • 1959 - Nikolaos Trikupis, Yunan asker (d. 1868)
  • 1961 - Selahattin Adil, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)
  • 1966 - Gino Severini, İtalyan ressam (d. 1883)
  • 1989 - Konrad Lorenz, Avusturyalı etoloji uzmanı (d. 1903)
  • 1993 - Lillian Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)
  • 1997 - Kingsley Davis, Amerikalı toplum ve nüfus bilimci (d. 1867)
  • 1998 - George H. Hitchings, Amerikalı hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1905)
  • 2001 - Jale İnan, Türk arkeolog (d. 1914)
  • 2002 - Semahat Geldiay, Türk zoolog (d. 1923)
  • 2006 - Milton Katims, Amerikalı viyolacı ve orkestra şefi (d. 1909)
  • 2011 - Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi (d. 1926)
  • 2014 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (d. 1960)
  • 2015 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (d. 1931)
  • 2015 - Natalia Revuelta Clews, Kübalı sosyaelit (d. 1925)

ÖNEMLİ OLAYLAR

thumbs_b_c_9a6c1bdd1d71ac9b3c4bd8317cc08388

  • 1594 - IV. Henry, Fransa kralı oldu.
  • 1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.
  • 1844 - Dominik Cumhuriyeti, Haiti'den bağımsızlığını ilan etti.
  • 1863 - Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.
  • 1879 - Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi.
  • 1880 - Haydarpaşa-İzmit Demiryolu işçileri greve çıktı.
  • 1900 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi (Labour Party) kuruldu.
  • 1933 - Reichstag Yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle, Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.
  • 1937 - Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te törenle denize indirildi.
  • 1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Cava Deniz Muharebesi gerçekleşti. Muharebe, Japon zaferiyle sonuçlandı ve Hollanda Doğu Hint Adaları, Japon İmparatorluğu tarafından ele geçirildi.
  • 1943 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi: 74 işçi öldü.
  • 1948 - Çekoslovakya'da komünist parti yönetimi ele aldı.
  • 1955 - Türk boksör Garbis Zaharyan, Yunan rakibi Emanuel Zambidis'i sayıyla yendi.
  • 1963 - Dominik Cumhuriyeti'nde ilk demokratik seçimler yapıldı: Rafael Trujillo'nun diktatörlüğü sona erdi ve Juan Bosch Devlet Başkanı oldu.
  • 1964 - Coca-Cola'nın Dünya üzerindeki 1916. fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamıyla yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.
  • 1971 - TRT bir açıklama yaparak; parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi.
  • 1973 - MHP senatörü Kudret Bayhan, 15 yıl hapse mahkûm oldu. Bayhan, Fransa'ya uyuşturucu madde sokmaktan yargılanıyordu.
  • 1975 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) ve çeşitli devrimci kuruluşlar tarafından, "Hayat Pahalılığı ve Faşizmi Protesto" mitingleri düzenlendi. Malatya, Tokat, Kahramanmaraş, Erzincan ve Adıyaman'daki mitingler saldırıya uğradı.
  • 1976 - Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi. Gelişen olaylar üzerine Ecevit "Demirel'in siyasi hayatta kalma hakkı yoktur" dedi.
  • 1982 - Barış Derneği'nin 44 yöneticisi tutuklandı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın, Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek de tutuklananlar arasındaydı. Barış Derneği'nin yöneticileri gizli örgüt kurmak, yönetmek, suç sayılan fiili övmek, komünizm ve bölücülük propagandası yapmakla suçlanıyorlardı. Başkanlığını eski Büyük Elçilerden Mahmut Dikerdem'in yaptığı Barış Derneği yöneticileri tutuklu olarak yargılanacaklar.
  • 1985 - Bazı Ege illerindeki okulların, "Devrim" olan adları değiştirildi.
  • 1988 - Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü.
  • 1993 - İnsan Hakları Derneği Elâzığ Şubesi Başkanı Avukat Metin Can ve Dr. Hasan Kaya öldürülmüş olarak bulundu.
  • 1995 - Kuzey Irak'ın Zaho kentinde bir ticaret merkezinde bomba patladı; 76 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
  • 1995 - Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan millî futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
  • 1999 - Olusegun Obasanjo, Nijerya'nın seçimle işbaşına gelen ilk Devlet Başkanı oldu.
  • 2001 - Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.
  • 2002 - Hindistan'da Müslümanların Hindu milliyetçileri taşıyan bir treni ateşe vermesi sonucu 60 kişi öldü.
  • 2004 - Filipinler'de bir feribotta patlama meydana geldi: 116 kişi öldü.
  • 2008 - İstanbul'da tersane işçileri, taşeron ve güvencesiz çalışma koşullarından dolayı art arda gelen işçi ölümleri nedeniyle, Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası'nın (LİMTER-İŞ) çağrısıyla üretimden gelen gücünü kullanarak greve çıktı. Tuzla tersaneler bölgesindeki iki günlük greve yüzde 70 katılım sağlanırken, birçok tersanede işler durdu. DİSK de Tuzla'da "Ya Sendika Ya Ölüm" sloganıyla 24 saatlik oturma grevi ile destek oldu. Grev sonrasında tersane patronları, işçilerin taleplerini kabul etti.
  • 2010 - Şili de 8.8 büyüklüğünde deprem oldu.
  • 2020 - İdlib saldırısı: İdlib'te Suriye Hükûmeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker öldü, 32 asker yaralandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi şaşırttı!Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi şaşırttı!
Dünyanın En Büyük Şelalesi: IguazuDünyanın En Büyük Şelalesi: Iguazu
Anahtar Kelimeler:
Louis Vuitton, Ahmet Mahmut Ünlü, Necmettin Erbakan,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi şaşırttı!

Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi şaşırttı!

2 saat kuralı! ‘Hiçbir şey yapmadan’ hayatınızı değiştirecek

2 saat kuralı! ‘Hiçbir şey yapmadan’ hayatınızı değiştirecek

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Diğer Haberler

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi şaşırttı!

Kişilik testi: Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?

Albert Einstein’in hayatında uyguladığı 2 saat kuralı hayatınızı kökünden değiştirecek

2 saat kuralı! ‘Hiçbir şey yapmadan’ hayatınızı değiştirecek

Vitiligo hastası olan ünlü model Roger Monte sosyal medyada ilham kaynağı oldu!

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

TV yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

26 Şubat 2021 Cuma: TV yayın akışı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.