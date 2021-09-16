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Tarık Akan ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı

16.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Tarık Akan ölümünün 5'inci yılında Bakırköy'deki kabri başında anıldı. Akan'ın mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Tarık Akan ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı

Akciğer kanseri nedeniyle 16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden sanatçı Tarık Akan için Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) Başkanı İlhan Gülek, kurucu olduğu kolejin öğrencileri ve sevenleri katıldı. Akan'ın kabrine karanfiller konuldu.

Törende konuşan oğlu Barış Üregül, "Biz ailesi ve bütün sevenleri olarak okulda bir anma düzenledik. Buraya çocuklarımızla karanfil bırakmaya geldik. Beşinci sene. Dışarıdan bakılınca uzun bir zaman gibi geliyor ama bizim acımız sanki daha dün olmuş gibi. O acı ne yazık ki hafiflemiyor. Başarılarını, güzel anıları hatırlayıp yad etmek istedik. Bütün sevenleri de burada teşekkür ediyoruz herkese" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da, "Sevenleri olarak rahmet diliyoruz. Işıklar içinde uyusun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Tarık Akan
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